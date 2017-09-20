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05:55 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Четырех серфингистов во Владивостоке чуть не унесло в открытое море

Экстремалы катались на досках в бухте Патрокл в вечернее время.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 20 сентября, PrimaMedia.

Спасатели в бухте Патрокл во Владивостоке спасли четырех серфингистов, которых чуть не унесло в открытое море. Экстремалы катались на досках, когда началась сильная гроза, сообщили PrimaMedia в пресс-службе ДВРПСО МЧС России.

19 сентября в 20.25 в филиал ДВРПСО МЧС России поступило сообщение о том, что в бухте Патрокл людей на серфингах уносит в море.

Спасатели отряда оперативно выдвинулись на акваторию бухты. Спустя три минуты прибыли на место. На море в это время было уже темно, но спасатели смогли быстро найти пострадавших. Четверо серфингистов были спасены, их эвакуировали на берег на катере «БЛ 820».

Вместе с этим, на юге бухты Рудная спасатели продолжают поиски 66-летнего мужчины. По предварительной информации, он 17 сентября около 18.00 вышел в море в районе мыса Бриннера и не вернулся.

За минувшие сутки спасателями Дальнегорского ПСП Находкинского филиала ДВРПСО МЧС России обследовано 8 км береговой черты от мыса Бриннера до скалы Белая Церковь и 60 км водной поверхности. Поисковые мероприятия продолжаются.

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