Женщина погибла в пожаре в Октябрьском районе Новосибирска, об этом сообщают очевидцы в сообществе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Пожар произошел накануне вечером на улице Третьей Воинской. По предварительным данным, сначала загорелась стена дома. Внутри находилась женщина-арендатор. По сообщениям очевидцев, она не смогла выбраться из-за решеток на окнах и погибла. Огонь перекинулся на баню на соседнем участке.