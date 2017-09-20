Женщина погибла в пожаре в Октябрьском районе Новосибирска
По предварительным данным, женщина не смогла выбраться из дома
По предварительным данным, женщина не смогла выбраться из дома
Женщина погибла в пожаре в Октябрьском районе Новосибирска, об этом сообщают очевидцы в сообществе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
Пожар произошел накануне вечером на улице Третьей Воинской. По предварительным данным, сначала загорелась стена дома. Внутри находилась
Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются.