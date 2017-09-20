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07:07 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Женщина погибла в пожаре в Октябрьском районе Новосибирска

По предварительным данным, женщина не смогла выбраться из дома из-за решеток на окнах, рассказали очевидцы.

Женщина погибла в пожаре в Октябрьском районе Новосибирска, об этом сообщают очевидцы в сообществе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Пожар произошел накануне вечером на улице Третьей Воинской. По предварительным данным, сначала загорелась стена дома. Внутри находилась женщина-арендатор. По сообщениям очевидцев, она не смогла выбраться из-за решеток на окнах и погибла. Огонь перекинулся на баню на соседнем участке.

Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются.

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