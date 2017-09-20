В Башкирии фура протаранила легковушку: погибли двое

По предварительным данным, большегруз «Ман» выехал на встречку, где протаранил ВАЗовскую «четверку», и слетел в кювет. Удар оказался такой силы, что легковушку выбросило с дороги и разорвало. Никому из тех, кто находился в «четверке» выжить не удалось.