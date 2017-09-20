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07:27 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии фура протаранила легковушку: погибли двое

Предварительная версия ДТП — водитель большегруза уснул за рулем.

Страшная авария произошла вчера днем, 19 сентября, в Кармаскалинском районе республики недалеко от деревни Сахаево.

По предварительным данным, большегруз «Ман» выехал на встречку, где протаранил ВАЗовскую «четверку», и слетел в кювет. Удар оказался такой силы, что легковушку выбросило с дороги и разорвало. Никому из тех, кто находился в «четверке» выжить не удалось.

— На месте аварии погибла женщина-водитель 1966 года рождения, ее пассажир был госпитализирован, но спасти его не удалось — он скончался в больнице, — сообщает «Дорожный патруль».

Одна из версий страшного происшествия — водитель грузовика уснул за рулем.

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