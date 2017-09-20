В Башкирии фура протаранила легковушку: погибли двое
Предварительная версия ДТП — водитель большегруза уснул за рулем.
Предварительная версия ДТП — водитель большегруза уснул за рулем.
Страшная авария произошла вчера днем, 19 сентября, в Кармаскалинском районе республики недалеко от деревни Сахаево.
По предварительным данным, большегруз «Ман» выехал на встречку, где протаранил ВАЗовскую «четверку», и слетел в кювет. Удар оказался такой силы, что легковушку выбросило с дороги и разорвало. Никому из тех, кто находился в «четверке» выжить не удалось.
— На месте аварии погибла
Одна из версий страшного происшествия — водитель грузовика уснул за рулем.