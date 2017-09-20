В Башкирии директор лесхоза отправится в колонию за взятку
Женщине грозит восемь лет лишения свободы.
Женщине грозит восемь лет лишения свободы.
Белорецкий межрайонный суд вынес приговор двум сотрудникам местного лесничества за получение взятки.
Выяснилось, что в июне 2017 года предприниматель заключил с Инзерским лесхозом договор на санитарную вырубку леса.
Тогда участковый лесничий решил заработать — он предложил бизнесмену за взятку нелегально увеличить объем подлежащей рубке древесины на 280 кубометров.
Его действия были согласованы с и.о. директором, которая дала добро и предложила поделить взятку пополам.
При передаче денег в размере 224 тысяч рублей злоумышленники были задержаны сотрудниками полиции.
— Участковый лесничий уволился в ходе расследования уголовного дела, и.о. директора лесхоза отстранена от должности, — отметили в прокуратуре РБ.
Суд приговорил бывшего лесничего к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, его сообщницу — к 8 годам лишения свободы. Она отправится за решетку, когда ее ребенку исполнится 14 лет.