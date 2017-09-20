В Башкирии директор лесхоза отправится в колонию за взятку

Белорецкий межрайонный суд вынес приговор двум сотрудникам местного лесничества за получение взятки.

Выяснилось, что в июне 2017 года предприниматель заключил с Инзерским лесхозом договор на санитарную вырубку леса.

Тогда участковый лесничий решил заработать — он предложил бизнесмену за взятку нелегально увеличить объем подлежащей рубке древесины на 280 кубометров.

Его действия были согласованы с и.о. директором, которая дала добро и предложила поделить взятку пополам.

При передаче денег в размере 224 тысяч рублей злоумышленники были задержаны сотрудниками полиции.

— Участковый лесничий уволился в ходе расследования уголовного дела, и.о. директора лесхоза отстранена от должности, — отметили в прокуратуре РБ.