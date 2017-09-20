В Новосибирске мусоровоз провалился в теплотрассу
Водитель начал разгружать мусорные баки, колесо попало в теплотрассу и опрокинулся на бок, рассказали очевидцы.
Водитель начал разгружать мусорные баки, колесо попало в теплотрассу и опрокинулся на бок, рассказали очевидцы.
В Новосибирске мусоровоз провалился в теплотрассу, об этом «Вестям» очевидцы ЧП.
В 4 утра спецмашина подъехала к мусорным контейнерам возле дома № 131 по ул. Грибоедова. Как только водитель подъехал к баку, чтобы начать загрузку, одно из колес угодило в теплотрассу. Мусоровоз опрокинулся набок. Больше 6 часов водитель спецтранспорта ждет помощи. По его словам, «Коммунальные службы, ходят, смотрят», но активных действий так никто и не принимает.
«Вести» следят за развитием событий.