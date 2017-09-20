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07:22 (мск), источник: Newslab.ru

Владельцы KFC заплатят больше двух миллионов рублей отравившимся школьникам

Дети из Канска почувствовали недомогание после ужина в ресторане быстрого питания.

Источник: РИА "Новости"

Суд обязал выплатить компенсацию морального вреда семьям школьников из города Канска Красноярского края, отравившихся в ресторане быстрого питания KFC на Ярославском вокзале в Москве. В суд обратились родители школьников и потребовали взыскать с предприятия быстрого обслуживания «Ярославский», которому принадлежит филиал сети KFC, по 220 тысяч рублей.

Напомним, в августе 2016 года семь канских школьников почувствовали недомогание после ужина в привокзальном ресторане. Роспотребнадзор провел проверку и установил, что дети подхватили инфекционное заболевание — сальмонеллез, от которого им пришлось лечиться больше недели.

Оказалось, что к острому кишечному заболеванию привело употребление зараженной пищи из KFC. Носителями инфекции были сотрудники ресторана, которые заражали еду из-за нарушений правил личной гигиены.

Суд постановил взыскать с предприятия быстрого обслуживания «Ярославский» по 330 тысяч рублей в пользу каждой семьи, а также расходы на представителей. В общей сложности предприятие заплатит почти 2,5 миллиона рублей.

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