Хабаровчанина осудили за нелюбовь к нерусским национальностям
Экстремистские аудиозаписи обошлись злоумышленнику в 120 тысяч рублей.
Экстремистские аудиозаписи обошлись злоумышленнику в 120 тысяч рублей.
В дальневосточной столице вынесли приговор местному жителю, который размещал в соцсетях неоднозначные посты. Суд признал парня виновным в том, что он распространял аудиозаписи, в которых оскорблял лиц нерусской национальности.
Правоохранители выяснили, что 21 июля 2014 года молодой человек, разместил экстремистские материалы на личной странице в соцсети «ВКонтакте». Он выложил аудиозаписи, в которых содержались признаки возбуждения вражды и ненависти по отношению к определённой группе лиц. Сам фигурант уголовного дела испытывал личные неприязненные отношения к людям нерусской национальности.
Как сообщает
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» не раз писало о подобных случаях. Чаще всего за экстремистские посты в соцсетях на скамье подсудимых оказываются молодые люди в возрасте до 30 лет. Однако в 2016—2017 годах 45-летний житель дальневосточной столицы разместил несколько изображений, которые возбуждают вражду и ненависть к нерусским национальностям.