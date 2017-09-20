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07:20 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровчанина осудили за нелюбовь к нерусским национальностям

Экстремистские аудиозаписи обошлись злоумышленнику в 120 тысяч рублей.

В дальневосточной столице вынесли приговор местному жителю, который размещал в соцсетях неоднозначные посты. Суд признал парня виновным в том, что он распространял аудиозаписи, в которых оскорблял лиц нерусской национальности.

Правоохранители выяснили, что 21 июля 2014 года молодой человек, разместил экстремистские материалы на личной странице в соцсети «ВКонтакте». Он выложил аудиозаписи, в которых содержались признаки возбуждения вражды и ненависти по отношению к определённой группе лиц. Сам фигурант уголовного дела испытывал личные неприязненные отношения к людям нерусской национальности.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры края, молодой человек признал свою вину в полном объёме. Железнодорожный районный суд Хабаровска вынес злоумышленнику приговор — штраф в размере 120 тысяч рублей.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» не раз писало о подобных случаях. Чаще всего за экстремистские посты в соцсетях на скамье подсудимых оказываются молодые люди в возрасте до 30 лет. Однако в 2016—2017 годах 45-летний житель дальневосточной столицы разместил несколько изображений, которые возбуждают вражду и ненависть к нерусским национальностям.

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