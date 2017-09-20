Хабаровчанина осудили за нелюбовь к нерусским национальностям

В дальневосточной столице вынесли приговор местному жителю, который размещал в соцсетях неоднозначные посты. Суд признал парня виновным в том, что он распространял аудиозаписи, в которых оскорблял лиц нерусской национальности.

Правоохранители выяснили, что 21 июля 2014 года молодой человек, разместил экстремистские материалы на личной странице в соцсети «ВКонтакте». Он выложил аудиозаписи, в которых содержались признаки возбуждения вражды и ненависти по отношению к определённой группе лиц. Сам фигурант уголовного дела испытывал личные неприязненные отношения к людям нерусской национальности.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры края, молодой человек признал свою вину в полном объёме. Железнодорожный районный суд Хабаровска вынес злоумышленнику приговор — штраф в размере 120 тысяч рублей.