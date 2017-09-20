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07:17 (мск), источник: Губерния онлайн

Пропавшая в Хабаровском районе девочка скрывалась у сестры

Сейчас школьница находится в полиции.

Девочка-подросток, пропавшая в поселке Корфовском Хабаровского района, скрывалась от родителей у старшей сестры, которая живет в краевой столице. Сегодня ребенка доставили в полицию, с ним работают психологи, сообщает портал «Губерния».

По словам волонтеров, они догадывались, что подросток может гостить у сестры, и даже разговаривали с ней по телефону. Тогда девушка заявила волонтерам, что пропавшую родственницу не видела и не представляет, где она может прятаться.

По версии добровольцев, школьница сбежала из дома из-за несчастной любви.

Напомним, ребенка искали с 14 сентября. Хабаровские следователи заочно возбудили уголовное делопо статье «Убийство».

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Пропавшая в Хабаровском районе девочка скрывалась у сестры
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