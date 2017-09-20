Пропавшая в Хабаровском районе девочка скрывалась у сестры
Сейчас школьница находится в полиции.
Сейчас школьница находится в полиции.
По словам волонтеров, они догадывались, что подросток может гостить у сестры, и даже разговаривали с ней по телефону. Тогда девушка заявила волонтерам, что пропавшую родственницу не видела и не представляет, где она может прятаться.
По версии добровольцев, школьница сбежала из дома
Напомним, ребенка искали с 14 сентября. Хабаровские следователи заочно возбудили уголовное делопо статье «Убийство».