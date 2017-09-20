Пропавшая в Хабаровском районе девочка скрывалась у сестры

Девочка-подросток, пропавшая в поселке Корфовском Хабаровского района, скрывалась от родителей у старшей сестры, которая живет в краевой столице. Сегодня ребенка доставили в полицию, с ним работают психологи, сообщает портал «Губерния».

По словам волонтеров, они догадывались, что подросток может гостить у сестры, и даже разговаривали с ней по телефону. Тогда девушка заявила волонтерам, что пропавшую родственницу не видела и не представляет, где она может прятаться.