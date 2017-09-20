Молодой приморец погиб в ДТП по дороге во Владивосток
ДТП со смертельным исходом произошло в районе 38 километра автодороги
ДТП со смертельным исходом произошло в районе 38 километра автодороги
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, 23-летний водитель автомашины «Хонда Фит» при движении в сторону Владивостока на высокой скорости не справился с управлением, в результате машина съехала в кювет и перевернулась.
22-летний пассажир, житель Анучинского района, от полученных травм скончался.
Стаж вождения водителя «Хонды» — 5 месяцев. К административной ответственности не привлекался.
Медицинское освидетельствование показало отсутствие алкоголя в крови водителя.
Теперь по факту ДТП возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия. Назначено проведение ряда экспертиз.