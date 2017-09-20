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08:08 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске угонщик автомобиля попался при нарушении ПДД

Ночь мужчина провел в спецприемнике.

В Калининском районе Новосибирска был угнан автомобиль ВАЗ — 2103, припаркованный у одного из домов по улице Богдана Хмельницкого.

«На место происшествия выехала оперативно-следственная группа. Ориентировка на разыскиваемый автомобиль была доведена до всех наружных нарядов полиции», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

Чуть позже угнанный автомобиль был остановлен сотрудниками ДПС. За рулем был мужчина 29 лет. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Его поместили в спецприемник.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (Угон). Проводится расследование. К слову, мужчина ранее уже судим за аналогичное деяние.

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