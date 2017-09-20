В Новосибирске угонщик автомобиля попался при нарушении ПДД

В Калининском районе Новосибирска был угнан автомобиль ВАЗ — 2103, припаркованный у одного из домов по улице Богдана Хмельницкого.

«На место происшествия выехала оперативно-следственная группа. Ориентировка на разыскиваемый автомобиль была доведена до всех наружных нарядов полиции», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

Чуть позже угнанный автомобиль был остановлен сотрудниками ДПС. За рулем был мужчина 29 лет. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Его поместили в спецприемник.