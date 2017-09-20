В Новосибирске угонщик автомобиля попался при нарушении ПДД
Ночь мужчина провел в спецприемнике.
Ночь мужчина провел в спецприемнике.
В Калининском районе Новосибирска был угнан автомобиль ВАЗ — 2103, припаркованный у одного из домов по улице Богдана Хмельницкого.
«На место происшествия выехала
Чуть позже угнанный автомобиль был остановлен сотрудниками ДПС. За рулем был мужчина 29 лет. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Его поместили в спецприемник.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (Угон). Проводится расследование. К слову, мужчина ранее уже судим за аналогичное деяние.