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08:12 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Иномарка насмерть сбила человека на пешеходном переходе в Челябинской области

Авария со смертельным исходом произошла около восьми вечера накануне в Сосновском районе, сообщили корреспонденту ГТРК «Южный Урал» в пресс-службе ГУ МВД по региону.

32-летний водитель Subaru Impreza на пятом километре дороги «Челябинск-Харлуши» сбил пешехода, молодого человека 18 лет, который шел по пешеходному переходу. В результате ДТП парень получил многочисленные травмы и скончался в больнице. В ГИБДД сейчас выясняют все причины трагического инцидента на дороге.

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