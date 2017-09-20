Иномарка насмерть сбила человека на пешеходном переходе в Челябинской области

32-летний водитель Subaru Impreza на пятом километре дороги «Челябинск-Харлуши» сбил пешехода, молодого человека 18 лет, который шел по пешеходному переходу. В результате ДТП парень получил многочисленные травмы и скончался в больнице. В ГИБДД сейчас выясняют все причины трагического инцидента на дороге.