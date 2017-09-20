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08:24 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

На Южном Урале задержали «черного лесоруба» с бензопилой

ЧЕБАРКУЛЬ, 20 сентября, ФедералПресс. В Чебаркуле по подозрению в незаконной вырубке деревьев задержан 26-летний мужчина. Полицейские изъяли у него трактор и две бензопилы, сообщает пресс-служба ГУВД по Челябинской области.

По данным правоохранителей, южноуралец мог спилить три многолетних сосны диаметром более полуметра. Ущерб, причиненный Чебаркульскому лесничеству, превысил 60 тысяч рублей. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В отношении него возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, которое суд может назначить «черному лесорубу», — лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до 300 тысяч рублей.

Как ранее сообщал «ФедералПресс», в этом месяце в Свердловской области было возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который вырубил хвойные деревья на полмиллиона рублей.

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