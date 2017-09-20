На Южном Урале задержали «черного лесоруба» с бензопилой
ЧЕБАРКУЛЬ, 20 сентября, ФедералПресс. В Чебаркуле по подозрению в незаконной вырубке деревьев задержан 26-летний мужчина. Полицейские изъяли у него трактор и две бензопилы, сообщает
ЧЕБАРКУЛЬ, 20 сентября, ФедералПресс. В Чебаркуле по подозрению в незаконной вырубке деревьев задержан 26-летний мужчина. Полицейские изъяли у него трактор и две бензопилы, сообщает
По данным правоохранителей, южноуралец мог спилить три многолетних сосны диаметром более полуметра. Ущерб, причиненный Чебаркульскому лесничеству, превысил 60 тысяч рублей. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
В отношении него возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, которое суд может назначить «черному лесорубу», — лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до 300 тысяч рублей.
Как ранее сообщал «ФедералПресс», в этом месяце в Свердловской области было возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который вырубил хвойные деревья на полмиллиона рублей.