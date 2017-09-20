После аномального ливня в Уфе размыло трамвайные пути

Источник: Комсомольская правда

Прошедший 4 сентября сильный ливень в Уфе оставил много последствий. В этом же числе размытое земляное полотно трамвайных путей на конечной остановке «Железнодорожный вокзал». Именно из-за этого жители башкирской столицы остались без трех маршрутов электротранспорта: № 1,7 и 10.

— С 5 сентября жители улиц Ленина, бульвара Ибрагимова, Мингажева, Зорге и других не могут добраться до железнодорожного вокзала на трамвае. Просим Вас восстановить движение, так как это один из самых удобных видов транспорта и практически незаменимых, — пишут уфимцы в официальном обращении на сайте уфимской мэрии.