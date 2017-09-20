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08:21 (мск), источник: РБК

В Мексике из-за землетрясения остались без жилья российские дипломаты

Несколько дипломатов российской дипмиссии в Мехико и члены их семей лишились жилья из-за нового землетрясения, которое затронуло южные и центральные регионы Мексики накануне. По последним данным, жертвами толчков стали 149 человек.

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10
фотографий
10
фотографий

Несколько российских дипломатов, которые жили на съемных квартирах вместе со своими семьями в Мехико, остались без жилья из-за землетрясения, произошедшего во вторник, 19 сентября. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на советника-посланника российской дипмиссии в Мехико Евгения Нешумова.

​По его словам, сразу после землетрясения спасательные службы мексиканского города эвакуировали дипломатов, никто из них или из членов их семей не пострадал, заверил собеседник.

Некоторым сотрудникам российской дипмиссии предоставили временное жилье, поскольку здания, в которых они раньше проживали, получили сильные повреждения.
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«Сейчас посольство размещает их на временной основе по имеющимся жилым помещениям, до того момента, как будут проведены восстановительные работы, либо будет найдено новое жилье», — сказал Нешумов.

Накануне вечером, 19 сентября, на юге Мексики произошли новые подземные толчки магнитудой больше 7. Эпицентр землетрясения находился в 12 км к юго-востоку от населенного пункта Ахочьяпан, расположенного примерно с 111 км к югу от столицы Мексики. После него было зарегистрировано еще 11 афтершоков магнитудой до 4. Власти разных регионов страны сообщили о разрушениях и о жертвах. Всего, по последним данным, в результате стихии погибли 149 человек.

Мексиканские сейсмологи заявили, что после землетрясения произошло извержение вулкана Попокатепетль, расположенного неподалеку от Мехико.

Специалисты оценивают ситуацию на одном из высших уровней тревоги. В пострадавших регионах власти ввели режим чрезвычайной ситуации, а также объявили план Malina, согласно которому военнослужащие обязываются помогать гражданскому населению справляться с последствиями. На улицах Мехико работают 3 тыс. военнослужащих армии и морской пехоты, а также восемь вертолетов. В настоящее время по всему городу продолжают разборы обрушившихся зданий.

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Лидеры мирового сообщества уже выразили свои соболезнования в связи с гибелью людей из-за землетрясения, среди них генсек ООН Антониу Гутерреш.

Растет число жертв мощного землетрясения в Мексике
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04:12 (мск)© Ньюстюб
4 комментарияк этой статье
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Комментарии4
Комментарии
4
Игорь Pikalor
Держитесь братья!!! Побольше текилки халиско, гусано, сангриты. И терпения!!!
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