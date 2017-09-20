В Мексике из-за землетрясения остались без жилья российские дипломаты
Несколько дипломатов российской дипмиссии в Мехико и члены их семей лишились жилья
Несколько дипломатов российской дипмиссии в Мехико и члены их семей лишились жилья
Несколько российских дипломатов, которые жили на съемных квартирах вместе со своими семьями в Мехико, остались без жилья
По его словам, сразу после землетрясения спасательные службы мексиканского города эвакуировали дипломатов, никто из них или из членов их семей не пострадал, заверил собеседник.
«Сейчас посольство размещает их на временной основе по имеющимся жилым помещениям, до того момента, как будут проведены восстановительные работы, либо будет найдено новое жилье», — сказал Нешумов.
Накануне вечером, 19 сентября, на юге Мексики произошли новые подземные толчки магнитудой больше 7. Эпицентр землетрясения находился в 12 км к
Специалисты оценивают ситуацию на одном из высших уровней тревоги. В пострадавших регионах власти ввели режим чрезвычайной ситуации, а также объявили план Malina, согласно которому военнослужащие обязываются помогать гражданскому населению справляться с последствиями. На улицах Мехико работают 3 тыс. военнослужащих армии и морской пехоты, а также восемь вертолетов. В настоящее время по всему городу продолжают разборы обрушившихся зданий.
Лидеры мирового сообщества уже выразили свои соболезнования в связи с гибелью людей