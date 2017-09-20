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08:41 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Екатеринбурге ограбили «Мегафон»

Налетчики скрылись.

В Екатеринбурге продолжаются налеты на салоны сотовой связи. Ранним утром 20 сентября 2017 года неизвестные наведались в «Мегафон» на Малышева, 122.

«Информация об инциденте поступила в отдел полиции № 1 сегодня около 05:20. По указанному адресу выезжала следственно-оперативная группа полиции. По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия», — сообщили «Уралинформбюро» в пресс-группе городского УМВД.

Следует напомнить, что в сентябре налетчики на салоны сотовой связи активизировались. С завидной частотой они выносят гаджеты из «Евросети». Также под удар попали «Связной» и «Билайн». Сообщения в полицию поступают практически ежедневно, однако грабители до сих пор не пойманы.

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