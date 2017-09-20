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08:39 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми осудили женщину, которая ударила и ограбила 87-летнего пенсионера

Безработная пермячка проведёт полтора года в колонии.

Свердловский районный суд Перми вынес приговор 26-летней безработной пермячке, которая напала и ограбила 87-летнего пенсионера.

Как сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю, инцидент произошёл в апреле этого года. Утром 87-летний мужчина возвращался домой от автобусной остановки и попросил незнакомую девушку проводить его до квартиры. Когда они вошли в подъезд, то женщина толкнула пенсионера в спину. Мужчина упал, злоумышленница забрала у него деньги из карманов и скрылась.

Полицейским удалось по «горячим следам» задержать подозреваемую. Ей оказалось 26-летняя безработная. В итоге она дала признательные показания.

Суд приговорил её к полутора годам исправительной колонии общего режима и назначил штраф в 5 тысяч рублей.

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