В Перми осудили женщину, которая ударила и ограбила 87-летнего пенсионера

Как сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю, инцидент произошёл в апреле этого года. Утром 87-летний мужчина возвращался домой от автобусной остановки и попросил незнакомую девушку проводить его до квартиры. Когда они вошли в подъезд, то женщина толкнула пенсионера в спину. Мужчина упал, злоумышленница забрала у него деньги из карманов и скрылась.