В Актобе пройдут антитеррористические учения
Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие.
Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие.
20 сентября Актюбинским областным оперативным штабом по борьбе с терроризмом Актобе в мкрн «Батыс-2» и Юго Запад будут проводиться антитеррористическое учения, сообщает Zakon.kz.
«Указанные мероприятия имеют плановый характер и направлены на повышение уровня готовности государственных органов к угрозам террористического характера», — говорится в сообщении штаба.
Жителей и гостей города просят отнестись с пониманием к мероприятиям, а также сохранять спокойствие в период их проведения.