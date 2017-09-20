Казахстанец погиб в горах в Канаде

По информации СМИ, молодой гражданин Казахстана пропал во время похода на озеро Айсберг в районе горы Рейнбоу, которая расположена недалеко от курортного города Уистлер. Он отправился в поход вместе с другом, однако затем отделился от своего спутника и пропал.