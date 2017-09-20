Казахстанец погиб в горах в Канаде
Молодой казахстанец погиб в горах в Канаде, подробности трагедии неизвестны.
Молодой казахстанец погиб в горах в Канаде, подробности трагедии неизвестны.
АСТАНА, 20 сен — Sputnik. Трагически закончился поход в горы для 27-летнего казахстанца, сообщает канадский телеканал Global news.
По информации СМИ, молодой гражданин Казахстана пропал во время похода на озеро Айсберг в районе горы Рейнбоу, которая расположена недалеко от курортного города Уистлер. Он отправился в поход вместе с другом, однако затем отделился от своего спутника и пропал.
Спасатели организовали поиски пропавшего молодого мужчины с помощью вертолета, и вскоре его тело было обнаружено, однако плохие погодные условия, в частности густой туман, не позволили спасателям извлечь его тело сразу.
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