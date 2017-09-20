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08:21 (мск), источник: Sputniknews.kz

Казахстанец погиб в горах в Канаде

Молодой казахстанец погиб в горах в Канаде, подробности трагедии неизвестны.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 20 сен — Sputnik. Трагически закончился поход в горы для 27-летнего казахстанца, сообщает канадский телеканал Global news.

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По информации СМИ, молодой гражданин Казахстана пропал во время похода на озеро Айсберг в районе горы Рейнбоу, которая расположена недалеко от курортного города Уистлер. Он отправился в поход вместе с другом, однако затем отделился от своего спутника и пропал.

Спасатели организовали поиски пропавшего молодого мужчины с помощью вертолета, и вскоре его тело было обнаружено, однако плохие погодные условия, в частности густой туман, не позволили спасателям извлечь его тело сразу.

В пресс-службе министерства иностранных дел Казахстана сообщили лишь, что занимаются этим вопросом, не озвучив никаких подробностей.

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