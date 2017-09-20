На ул. Свердловской перед реконструкцией стали массово гореть бараки

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На ул. Свердловской в Красноярске произошло сразу несколько пожаров в частном секторе. Несколько семей остались без жилья. По словам экспертов, дома могли поджечь намеренно.

Первые пожары возникли в ночь на воскресенье. Людям приходилось покидать свое жилище в нижнем белье, захватив с собой лишь документы и мобильный телефон. Сейчас погорельцы временно живут у соседей, в то время как на пепелищах орудуют мародеры.

«Горел 1-этажный жилой дом на двух хозяев, площадь составила 200 кв. м. К счастью, и в том, и в другом случае погибших и травмированных нет. Работали на месте с дознавателем, предварительная причина — поджог», — заявил начальник пресс-службы ГУ МЧС по Красноярскому краю Александр Якимов.

Жители предполагают: их дома подожгли из-за того, что они мешают реконструкции дороги. Согласно плану, через шесть лет ул. Свердловскую будут расширять, а подрядчикам нужно подготовить площадку и ради этого снести несколько десятков домов. Однако их хозяева до сих пор судятся с мэрией по поводу оценки собственности.

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По словам жителей, еще в июне к ним приходили сотрудники районной администрации и уговаривали съехать. Недавно переездом заинтересовались подрядчики, которые ходят по квартирам и спрашивают о ходе судебных тяжб. Жильцы домов, не пострадавших от пожара, боятся, что скоро очередь дойдет и до них.

В администрации Красноярска отметили, что пять домов на ул. Свердловской должны быть снесены до 15 октября. При этом подрядчик не имеет права их трогать, пока идут суды. Однако, по словам представителей мэрии, рабочим невыгодно поджигать бараки.

«Если подозревать в том, что он осуществил поджог, чтобы сносить меньше, а по муниципальному контракту получить деньги, которые предусмотрены — но нет! Мы выплачиваем подрядчику только те средства за те работы, которые он выполнил фактически. Он это подтверждает документами, специалисты УКСа выезжают, визуально смотрят, в каком они состоянии и какие объекты выполнены подрядчиком как по факту, так и на бумаге», — уточняет пресс-секретарь департамента градостроительства Оксана Покаместова.