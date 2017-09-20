Удалить из «друзей»: на Среднем Урале мошенница обманула более 200 человек через социальную сеть

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, женщина, испытывая затруднительное материальное положение, принимала от пользователей одной из социальных сетей заказы на поставку одежды. После того, как от заказчика поступали деньги, она немедленно прекращала переписку и удаляла их из «друзей», не выполнив взятые на себя обязательства.

Первое заявление на действия мошенницы поступило в правоохранительные органы от пострадавшей из Алтайского края: ею был заказан пуховик стоимостью свыше 4,3 тыс. руб. Так и не дождавшись своего заказа, женщина обратилась в полицию.

«В результате мошеннических действий обвиняемой пострадало более 200 человек из разных регионов России: Алтайского края, Красноярского края, Воронежской, Тюменской, Самарской областей и других. Потерпевшими по уголовному делу признаны 10 человек (те, кому ущерб причинен на сумму свыше 2,5 тыс. руб.)», — отметили в прокуратуре.