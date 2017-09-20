Двое подростков на мотоцикле разбились в Миассе

В Миассе (Челябинская область) устанавливаются обстоятельства аварии, в которой пострадали двое подростков 15 и 14 лет, — ребята ехали на мотоцикле, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на отделение пропаганды БДД местной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел в восемь часов вечера во вторник, 19 сентября, на автодороге Миасс — Златоуст, напротив дома 43 по улице Спортивная. «По предварительным данным, водитель Volkswagen Polo 1988 года рождения при повороте налево не уступил дорогу и совершил столкновение с движущимся во встречном направлении мотоциклом Baltmotors под управлением несовершеннолетнего 2002 года рождения, не имеющего права на управление», — рассказали в ГИБДД.