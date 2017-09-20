Более десяти надгробий сломали дети на сельском кладбище в Свердловской области
Екатеринбург. 20 сентября.
Екатеринбург. 20 сентября.
Сотрудники кладбища сообщили в полицию о том, что неизвестные повредили несколько надгробий. Правоохранители выехали на место и при подъезде к кладбищу обратили внимание на детей, которые, увидев патрульную машину, попытались убежать. Одного из них — ребенка 2006 года рождения — полицейские задержали. По словам мальчика, надгробия он повредил вместе с четырьмя своими друзьями
«После осмотра места происшествия оперуполномоченные обнаружили 11 опрокинутых и сломанных мраморных памятников», — говорится в сообщении.
В настоящее время личности всех пятерых хулиганов установлены. Все они живут в этом же селе Лая. «Самому младшему из них восемь лет, самому старшему — 12», — добавляет
В отношении родителей всех детей составлены протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.