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08:30 (мск), источник: Интерфакс

Более десяти надгробий сломали дети на сельском кладбище в Свердловской области

Екатеринбург. 20 сентября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Полиция в Свердловской области привлекла к ответственности родителей пятерых детей в возрасте от 8 до 12 лет, опрокинувших надгробия на кладбище в селе Лая, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по региону в среду.

Сотрудники кладбища сообщили в полицию о том, что неизвестные повредили несколько надгробий. Правоохранители выехали на место и при подъезде к кладбищу обратили внимание на детей, которые, увидев патрульную машину, попытались убежать. Одного из них — ребенка 2006 года рождения — полицейские задержали. По словам мальчика, надгробия он повредил вместе с четырьмя своими друзьями из-за шалости.

«После осмотра места происшествия оперуполномоченные обнаружили 11 опрокинутых и сломанных мраморных памятников», — говорится в сообщении.

В настоящее время личности всех пятерых хулиганов установлены. Все они живут в этом же селе Лая. «Самому младшему из них восемь лет, самому старшему — 12», — добавляет пресс-служба.

В отношении родителей всех детей составлены протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.

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