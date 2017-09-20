Более десяти надгробий сломали дети на сельском кладбище в Свердловской области

Сотрудники кладбища сообщили в полицию о том, что неизвестные повредили несколько надгробий. Правоохранители выехали на место и при подъезде к кладбищу обратили внимание на детей, которые, увидев патрульную машину, попытались убежать. Одного из них — ребенка 2006 года рождения — полицейские задержали. По словам мальчика, надгробия он повредил вместе с четырьмя своими друзьями из-за шалости.