Лидера преступной группировки из ЮКО Рафаэля Бикбаева задержали в России

«В марте этого года сотрудниками полиции был установлен потерпевший гражданин Южной Кореи, который в 2014 году построил фабрику по переработке сырья и осуществлял предпринимательскую деятельность. Преступная группа Бикбаева путём угроз, вымогательства и шантажа переписала фабрику на одного из своих участников. В конце июня оперативными группами в Шымкент одновременно задержаны 9 участников преступной группы, которые дали признательные показания и свидетельствовали в отношении Бикбаева по факту незаконного захвата (рейдерства) фабрики гражданина Кореи», — сообщила пресс-служба МВД РК.