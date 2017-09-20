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09:08 (мск), источник: Informburo.kz

Лидера преступной группировки из ЮКО Рафаэля Бикбаева задержали в России

Возглавляемая Бикбаевым ОПГ занималась вымогательством и рейдерством на территории Южно-Казахстанской области.

Источник: Informburo.kz

16 сентября сотрудники МВД Казахстана и России задержали в Раменском районе Московской области главаря преступной группы из ЮКО Рафаэля Бикбаева, ранее неоднократно судимого за незаконный оборот наркотических средств. Лидер ОПГ пребывал в России поддельным паспортом гражданина Кыргызской Республики, сообщает пресс-служба МВД РК.

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Возглавляемая Бикбаевым организованная преступная группа занималась вымогательством и рейдерством на территории Южно-Казахстанской области.

«В марте этого года сотрудниками полиции был установлен потерпевший гражданин Южной Кореи, который в 2014 году построил фабрику по переработке сырья и осуществлял предпринимательскую деятельность. Преступная группа Бикбаева путём угроз, вымогательства и шантажа переписала фабрику на одного из своих участников. В конце июня оперативными группами в Шымкент одновременно задержаны 9 участников преступной группы, которые дали признательные показания и свидетельствовали в отношении Бикбаева по факту незаконного захвата (рейдерства) фабрики гражданина Кореи», — сообщила пресс-служба МВД РК.

2 августа 2017 года Бикбаев объявлен в межгосударственный розыск.

Установлена причастность Бикбаева и к другим преступлениям, как неоднократное вымогательство с применением насилия и группой лиц, хулиганство, совершенное преступной группой. В настоящее время решается вопрос об экстрадиции Бикбаева в Казахстан.

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