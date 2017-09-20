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08:44 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Несколько машин попали в ДТП из-за люка-ловушки на улице Советской в Иркутске

Дорожники устраняют последствия чьей-то хулиганской выходки (ВИДЕО).

Источник: IrkutskMedia.ru

Минимум три дорожных аварий произошло на улице Советской при повороте на Декабрьских Событий в Иркутске из-за открытого люка. Сейчас дорожники устраняют последствия выходки вандалов, которые украли крышку люка и защитное ограждения. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на группу «ДТП38 RUS» в социальной сети «ВКонтакте».

— Люк украли. Было выставлено защитное ограждение, потом и его украли. Дорожники устранят последствия в ближайшее время, — рассказали в пресс-службе мэрии Иркутска.

Напомним, «Иркутскавтодор» выплатит 616 тысяч рублей владелице провалившейся в яму Mitsubishi Outlander. Решение Кировского районного суда Иркутска по иску владелицы иномарки о возмещении ущерба вступило в законную силу.

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