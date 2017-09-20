Несколько машин попали в ДТП из-за люка-ловушки на улице Советской в Иркутске

Минимум три дорожных аварий произошло на улице Советской при повороте на Декабрьских Событий в Иркутске из-за открытого люка. Сейчас дорожники устраняют последствия выходки вандалов, которые украли крышку люка и защитное ограждения. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на группу «ДТП38 RUS» в социальной сети «ВКонтакте».