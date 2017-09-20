Несколько машин попали в ДТП из-за люка-ловушки на улице Советской в Иркутске
Дорожники устраняют последствия
Дорожники устраняют последствия
Минимум три дорожных аварий произошло на улице Советской при повороте на Декабрьских Событий в Иркутске
— Люк украли. Было выставлено защитное ограждение, потом и его украли. Дорожники устранят последствия в ближайшее время, — рассказали в
Напомним, «Иркутскавтодор» выплатит 616 тысяч рублей владелице провалившейся в яму Mitsubishi Outlander. Решение Кировского районного суда Иркутска по иску владелицы иномарки о возмещении ущерба вступило в законную силу.