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08:51 (мск), источник: VN.ru

Пассажир отправил в нокаут водителя маршрутки

Подозрительный пассажир маршрутки отказался платить за проезд, после чего нокаутировал водителя транспортного средства. Происшествие приключилось утром 20 сентября в Дзержинском районе Новосибирска.

По словам очевидцев, все началось с того, что к остановке «Олеко Дундича» подъехал автомобиль, из которого вышел молодой человек, сообщает «АСТ-54». Он стал ждать транспорт, при этом крутясь вокруг остановки и постоянно что-то высматривая. Через некоторое время на остановку подъехала маршрутка № 24, и парень сел в нее. Буквально через одну остановку, на «Библиотеке», он вышел, не заплатив за проезд.

Водитель маршрутки покинул салон и потребовал у пассажира оплаты проезда, на что молодой человек начал руганью, завязалась драка. Во время схватки парень ударил ногой пожилого водителя, отчего тот упал, ударился головой о поребрик и потерял сознание.

«Парень хотел сбежать и пытался что-то выбросить, но его задержали другие пассажиры этой маршрутки. Агрессор оказал сопротивление, и его связали подручными средствами до приезда полиции. Когда я уезжала, водитель уже очнулся, на место происшествия также вызвали скорую», — рассказала подписчица паблика.

Водители общественного транспорта периодически подвергаются агрессии, в том числе со стороны друг друга. В конце августа в Сеть попало видео, на котором два водителя рейсовых автобусов в Новосибирске устроили драку. За поединком с интересом наблюдали пассажиры.

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