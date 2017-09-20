Пассажир отправил в нокаут водителя маршрутки

По словам очевидцев, все началось с того, что к остановке «Олеко Дундича» подъехал автомобиль, из которого вышел молодой человек, сообщает «АСТ-54». Он стал ждать транспорт, при этом крутясь вокруг остановки и постоянно что-то высматривая. Через некоторое время на остановку подъехала маршрутка № 24, и парень сел в нее. Буквально через одну остановку, на «Библиотеке», он вышел, не заплатив за проезд.

Водитель маршрутки покинул салон и потребовал у пассажира оплаты проезда, на что молодой человек начал руганью, завязалась драка. Во время схватки парень ударил ногой пожилого водителя, отчего тот упал, ударился головой о поребрик и потерял сознание.

«Парень хотел сбежать и пытался что-то выбросить, но его задержали другие пассажиры этой маршрутки. Агрессор оказал сопротивление, и его связали подручными средствами до приезда полиции. Когда я уезжала, водитель уже очнулся, на место происшествия также вызвали скорую», — рассказала подписчица паблика.