Пассажир отправил в нокаут водителя маршрутки
Подозрительный пассажир маршрутки отказался платить за проезд, после чего нокаутировал водителя транспортного средства. Происшествие приключилось утром 20 сентября в Дзержинском районе Новосибирска.
Подозрительный пассажир маршрутки отказался платить за проезд, после чего нокаутировал водителя транспортного средства. Происшествие приключилось утром 20 сентября в Дзержинском районе Новосибирска.
По словам очевидцев, все началось с того, что к остановке «Олеко Дундича» подъехал автомобиль, из которого вышел молодой человек, сообщает «АСТ-54». Он стал ждать транспорт, при этом крутясь вокруг остановки и постоянно
Водитель маршрутки покинул салон и потребовал у пассажира оплаты проезда, на что молодой человек начал руганью, завязалась драка. Во время схватки парень ударил ногой пожилого водителя, отчего тот упал, ударился головой о поребрик и потерял сознание.
«Парень хотел сбежать и пытался
Водители общественного транспорта периодически подвергаются агрессии, в том числе со стороны друг друга. В конце августа в Сеть попало видео, на котором два водителя рейсовых автобусов в Новосибирске устроили драку. За поединком с интересом наблюдали пассажиры.