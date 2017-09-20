Поиски ребенка в Беловеже продолжаются, мальчика ночью не нашли

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 20 сен — Sputnik. Поиски пропавшего в Беловежской пуще 10-летнего жителя деревни Новый Двор Свислочского района продолжаются, мальчик ночью найден не был, сообщили Sputnik в поисково-спасательном отряде «Ангел».

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Максим Мархалюк пропал в субботу 16 сентября — он отправился в лес за грибами и исчез. Позже в пуще был обнаружен его велосипед и пакет.

Как сообщили в ПСО, в настоящее время поисковые мероприятия в Беловежской пуще, в которых принимают участие сотрудники милиции, МЧС и волонтеры, продолжаются. Зона поиска ребенка локализована до радиуса в 40 километров.

В поисках Максима участвую несколько сотен человек из близлежащих регионов и столицы. Волонтеры прочесывают лес, пытаясь обнаружить следы ребенка.