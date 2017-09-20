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08:55 (мск), источник: УралПолит.ру

Две поварихи детдома заразили 30 детей в Карпинске

КАРПИНСК, 20 сентября, ИА УралПолит.Ru. Суд рассмотрит дело двух поваров детского дома-интерната в Карпинске, обвиняемых в том, что они заразили сальмонеллезом 32 ребенка.

По версии следствия, 30 марта 2016 года две сотрудницы пищеблока Карпинского детдома-интерната допустили небрежность в работе, готовя обед — нарушили санитарные нормы, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

«Фактически они осуществляли работу как с продовольственным сырьем, так и с готовой продукцией. В результате… был причин вред здоровью сотруднику и 32 воспитанникам… детского дома-интерната. У всех них выявлено заболевание — острый сальмонеллез», — говорится в сообщении.

Женщинам предъявили обвинение по статье УК РФ о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее массовое заболевание людей.

Обе полностью признали вину и попросили о суде над ними в особом порядке — без долгой процедуры судебного следствия.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Карпинский городской суд.

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