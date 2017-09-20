Две поварихи детдома заразили 30 детей в Карпинске
КАРПИНСК, 20 сентября, ИА УралПолит.Ru. Суд рассмотрит дело двух поваров детского
КАРПИНСК, 20 сентября, ИА УралПолит.Ru. Суд рассмотрит дело двух поваров детского
По версии следствия, 30 марта 2016 года две сотрудницы пищеблока Карпинского
«Фактически они осуществляли работу как с продовольственным сырьем, так и с готовой продукцией. В результате… был причин вред здоровью сотруднику и 32 воспитанникам… детского
Женщинам предъявили обвинение по статье УК РФ о нарушении
Обе полностью признали вину и попросили о суде над ними в особом порядке — без долгой процедуры судебного следствия.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Карпинский городской суд.