Две поварихи детдома заразили 30 детей в Карпинске

По версии следствия, 30 марта 2016 года две сотрудницы пищеблока Карпинского детдома-интерната допустили небрежность в работе, готовя обед — нарушили санитарные нормы, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

«Фактически они осуществляли работу как с продовольственным сырьем, так и с готовой продукцией. В результате… был причин вред здоровью сотруднику и 32 воспитанникам… детского дома-интерната. У всех них выявлено заболевание — острый сальмонеллез», — говорится в сообщении.

Женщинам предъявили обвинение по статье УК РФ о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее массовое заболевание людей.

Обе полностью признали вину и попросили о суде над ними в особом порядке — без долгой процедуры судебного следствия.