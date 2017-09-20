Иномарка с пьяным водителем за рулем столкнулась с машиной полиции на Дону
Иномарка с пьяным водителем за рулем столкнулась с машиной полиции в Таганроге.
Иномарка с пьяным водителем за рулем столкнулась с машиной полиции в Таганроге.
По информации ГУ МВД РФ по региону, ДТП произошло в ночь на 20 сентября на улице Транспортной.
Автомобиль Daewoo Nexia, которым управлял находившийся в состоянии алкогольного опьянения 26-летний молодой человек, двигаясь задним ходом, врезался в автомобиль
После ДТП, в результате которого никто не пострадал, водитель иномарки продолжил движение и был задержан в ходе преследования.
В настоящее время молодой человек привлечен к административной ответственности за пьяную езду и невыполнение предусмотренных Правилами дорожного движения обязанностей в связи с ДТП, участником которого он стал.