Иномарка с пьяным водителем за рулем столкнулась с машиной полиции на Дону

По информации ГУ МВД РФ по региону, ДТП произошло в ночь на 20 сентября на улице Транспортной.

Автомобиль Daewoo Nexia, которым управлял находившийся в состоянии алкогольного опьянения 26-летний молодой человек, двигаясь задним ходом, врезался в автомобиль патрульно-постовой службы полиции.

После ДТП, в результате которого никто не пострадал, водитель иномарки продолжил движение и был задержан в ходе преследования.