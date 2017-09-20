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09:59 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Иномарка с пьяным водителем за рулем столкнулась с машиной полиции на Дону

Иномарка с пьяным водителем за рулем столкнулась с машиной полиции в Таганроге.

По информации ГУ МВД РФ по региону, ДТП произошло в ночь на 20 сентября на улице Транспортной.

Автомобиль Daewoo Nexia, которым управлял находившийся в состоянии алкогольного опьянения 26-летний молодой человек, двигаясь задним ходом, врезался в автомобиль патрульно-постовой службы полиции.

После ДТП, в результате которого никто не пострадал, водитель иномарки продолжил движение и был задержан в ходе преследования.

В настоящее время молодой человек привлечен к административной ответственности за пьяную езду и невыполнение предусмотренных Правилами дорожного движения обязанностей в связи с ДТП, участником которого он стал.

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