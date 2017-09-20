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09:45 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

В Волгограде пресечена деятельность незаконной рекламы по продаже квартир

Возбуждены административные производства.

Прокуратура Дзержинского района г. Волгограда провела проверку соблюдения законодательства о долевом строительстве и о рекламе в деятельности общества с ограниченной ответственностью «Коммунальное хозяйство +».

Проверкой установлено, в апреле 2017 года региональной Инспекцией государственного строительного надзора ООО «Коммунальное хозяйство +» выдано заключение о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным законом, по объекту «Многоэтажный жилой дом по ул. Ангарская, д.88» (Жилой комплекс «Сталинградский»).

Вместе с тем, государственная регистрация договора с первым участником долевого строительства в установленном законом порядке проведена не была, в связи с чем вышеуказанное заключение утратило силу.

Однако застройщиком на соответствующем сайте в сети Интернет размещалась реклама ЖК «Сталинградский», согласно которой гражданам предлагались к приобретению квартиры в незавершенном строительством многоквартирном жилом доме.

По фактам выявленных нарушений прокуратурой Дзержинского района г. Волгограда в отношении ООО «Коммунальное хозяйство +» и директора общества возбуждены административные производства по ч.1 ст. 14.3 КоАП РФ (нарушение законодательства о рекламе).

Постановлениями УФАС по области виновные лица привлечены к административной ответственности.

Кроме того, застройщиком приняты меры к блокировке незаконно размещенной рекламы.

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