Главу донской фабрики будут судить за присвоение более 1,7 млн рублей
Гендиректора мебельной фабрики будут судить за присвоение более 1,7 млн рублей в Миллеровском районе Ростовской области.
Гендиректора мебельной фабрики будут судить за присвоение более 1,7 млн рублей в Миллеровском районе Ростовской области.
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Следствием установлено, что в 2013—2014 годах обвиняемый присвоил вверенные ему деньги и мягкую мебель, принадлежавшие возглавляемому им предприятию, на общую сумму свыше 1,7 млн рублей.
В настоящее время дело гендиректора фабрики направлено для рассмотрения в Миллеровский районный суд.