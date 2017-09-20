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09:58 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Главу донской фабрики будут судить за присвоение более 1,7 млн рублей

Гендиректора мебельной фабрики будут судить за присвоение более 1,7 млн рублей в Миллеровском районе Ростовской области.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, главе предприятия инкриминируется ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере).

Следствием установлено, что в 2013—2014 годах обвиняемый присвоил вверенные ему деньги и мягкую мебель, принадлежавшие возглавляемому им предприятию, на общую сумму свыше 1,7 млн рублей.

В настоящее время дело гендиректора фабрики направлено для рассмотрения в Миллеровский районный суд.

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