В Татарстане из реки Ошма спасатели извлекли тело 36-летнего мужчины
(Казань, 20 сентября, «Татар-информ»). В Мамадышском районе Татарстана из реки Ошма спасатели извлекли тело 36-летнего мужчины, сообщили ИА «Татар-информ» в
(Казань, 20 сентября, «Татар-информ»). В Мамадышском районе Татарстана из реки Ошма спасатели извлекли тело 36-летнего мужчины, сообщили ИА «Татар-информ» в
Накануне днем поступило сообщение о том, что в совхозе Мамадышском в реке Ошма напротив улицы Мира плавает труп мужчины.
На место прибыли спасатели ЗПСО № 5, инспектор Нижнекамского отделения ГИМС, полицейские, медики и пожарные ПСЧ № 121.
Спасатели извлекли из воды тело мужчины. С помощью родственников погибшего удалось установить, что тело принадлежит 36-летнему местному жителю, который без вести пропал 20 августа.