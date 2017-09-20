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09:47 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Татарстане из реки Ошма спасатели извлекли тело 36-летнего мужчины

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ»). В Мамадышском районе Татарстана из реки Ошма спасатели извлекли тело 36-летнего мужчины, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Накануне днем поступило сообщение о том, что в совхозе Мамадышском в реке Ошма напротив улицы Мира плавает труп мужчины.

На место прибыли спасатели ЗПСО № 5, инспектор Нижнекамского отделения ГИМС, полицейские, медики и пожарные ПСЧ № 121.

Спасатели извлекли из воды тело мужчины. С помощью родственников погибшего удалось установить, что тело принадлежит 36-летнему местному жителю, который без вести пропал 20 августа.

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