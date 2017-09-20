Несколько микрорайонов Сочи снова остались без воды из-за аварии на Медовой
Минувшей ночью на участке водовода в районе улицы Медовой произошла очередная авария. С 5 часов утра на месте происшествия работала ремонтная бригада.
Минувшей ночью на участке водовода в районе улицы Медовой произошла очередная авария. С 5 часов утра на месте происшествия работала ремонтная бригада.
Без холодной воды остались жители поселков Кудепста, Хоста, микрорайонов Мацеста, Бытха, а также северной части Адлера.
Как сообщили в «Водоканале», организован подвоз воды. Ремонт планируют закончить к 3 часам дня.