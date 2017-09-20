В Воронеже троих иностранцев задержали за продажу героина
Во время обыска у них в квартире нашли около 129 граммов этого наркотика.
Во время обыска у них в квартире нашли около 129 граммов этого наркотика.
В Воронеже стражи порядка задержали троих уроженцев Средней Азии, мужчин в возрасте от 23 до 25 лет, по подозрению в сбыте наркотиков.
По данным полиции, «дурь» они распространяли как через тайники и закладки, то и при личном взаимодействии с клиентами.
«У них дома на улице Владимира Невского во время обыска изъяли около 129 граммов героина», — рассказали в МВД.
По факту распространения наркотиков возбуждено дело. Злоумышленникам светит 15 лет тюрьмы.