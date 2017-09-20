В Безенчукском районе больше двух часов тушили крупный пожар в частном доме

Информация о пожаре поступила в 22:33, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

Площадь пожара составляла 500 кв. м. В тушении участвовали 10 человек, которые использовали пять единиц техники.

Пожар удалось локализовать в 23:02, а полностью ликвидировать в 0:46.