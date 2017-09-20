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09:34 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

«Ъ» назвал возможную причину инцидента с вертолетом Ка-52 на учениях

Как сообщили «Ъ» военные источники, по предварительным данным, причиной самопроизвольного схода неуправляемой авиационной ракеты на полигоне Лужский мог стать технический сбой в системе вооружения боевого вертолета Ка-52 «Аллигатор».

Источник: РИА "Новости"

Собеседники «Ъ» рассказали, что для установления обстоятельств ЧП уже создана специальная комиссия, которая состоит из представителей Минобороны и авиационной промышленности. Ей предстоит установить точные причины происшествия и определить степень виновности должностных лиц.

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Как передают источники, участники расследования узнали, что ракета вылетела без команды пилота сразу же после включения им главного выключателя вооружения. Для подтверждения или опровержения этой информации, по словам собеседников «Ъ», будут проведены дополнительные экспертизы.

Напомним, вчера на портале городских новостей Екатеринбурга 66.ru появилась информация о том, что 17 или 18 сентября во время учений «Запад-2017» на полигоне Лужский произошел непроизвольный пуск ракет с вертолета Ка-52.

Минобороны России заявило, что во время проведения учений в эти дни никаких пусков ракет с вертолета Ка-52 не осуществлялось, а сообщения об инциденте — это «намеренная провокация или чья-то персональная глупость». Однако источники «Ъ» сообщили, что ЧП действительно случилось и произошло 16 сентября.

Во время загрузки произошла ошибка.
Завершаются российско-белорусские учения «Запад 2017»
Во время загрузки произошла ошибка.
08:27 (мск)© Ньюстюб
2 комментарияк этой статье
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Комментарии2
Комментарии
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В этом сообщении самое интересное то, что причины происшествия называет не МО РФ, а совершенно не имеющее к нему отношение издание. Что же же касается МО,...
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