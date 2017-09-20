«Ъ» назвал возможную причину инцидента с вертолетом Ка-52 на учениях

Собеседники «Ъ» рассказали, что для установления обстоятельств ЧП уже создана специальная комиссия, которая состоит из представителей Минобороны и авиационной промышленности. Ей предстоит установить точные причины происшествия и определить степень виновности должностных лиц.
Как передают источники, участники расследования узнали, что ракета вылетела без команды пилота сразу же после включения им главного выключателя вооружения. Для подтверждения или опровержения этой информации, по словам собеседников «Ъ», будут проведены дополнительные экспертизы.
Напомним, вчера на портале городских новостей Екатеринбурга 66.ru появилась информация о том, что 17 или 18 сентября во время учений «Запад-2017» на полигоне Лужский произошел непроизвольный пуск ракет с вертолета Ка-52.
Минобороны России заявило, что во время проведения учений в эти дни никаких пусков ракет с вертолета Ка-52 не осуществлялось, а сообщения об инциденте — это «намеренная провокация или чья-то персональная глупость». Однако источники «Ъ» сообщили, что ЧП действительно случилось и произошло 16 сентября.