«Ъ» назвал возможную причину инцидента с вертолетом Ка-52 на учениях

Источник: РИА "Новости"

Собеседники «Ъ» рассказали, что для установления обстоятельств ЧП уже создана специальная комиссия, которая состоит из представителей Минобороны и авиационной промышленности. Ей предстоит установить точные причины происшествия и определить степень виновности должностных лиц.

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Как передают источники, участники расследования узнали, что ракета вылетела без команды пилота сразу же после включения им главного выключателя вооружения. Для подтверждения или опровержения этой информации, по словам собеседников «Ъ», будут проведены дополнительные экспертизы.

Напомним, вчера на портале городских новостей Екатеринбурга 66.ru появилась информация о том, что 17 или 18 сентября во время учений «Запад-2017» на полигоне Лужский произошел непроизвольный пуск ракет с вертолета Ка-52.