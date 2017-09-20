Жертвами землетрясения в Мексике стали свыше 240 человек

10 фотографий 10 фотографий 10 фотографий

«На данный момент есть информация о 248 погибших: 72 в Морелосе, 117 в Мехико, 43 в Пуэбле, 12 в Эдомексе, трое в Герреро и один в Оахаке», — написал Пуэнте.

Землетрясение в Мексике произошло вечером 19 сентября, его эпицентр находился в 12 км к юго-востоку от населенного пункта Ахочьяпан, расположенного примерно в 111 км к югу от Мехико.

Магнитуда первых толчков достигала 7,1, серия последующих толчков — 4. Ученые-сейсмологи также сообщили, что за землетрясением последовало извержение вулкана Попокатепетль, также находящегося недалеко от Мехико.

От разрушений, вызванных землетрясением, пострадали разные районы страны, более 3 млн человек остались без света. Разрушены «десятки зданий» в Мехико, уточняет агентство Reuters.

Под завалами разрушенной школы в столице погибли более 20 детей. Еще 30 несовершеннолетних и восемь взрослых считаются пропавшими без вести.

Спасатели продолжают разбирать завалы. В столице введено чрезвычайное положение.