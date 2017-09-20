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09:50 (мск), источник: УралПолит.ру

Водитель без прав с четырьмя детьми в машине устроил гонку с ДПС на уральской трассе

БОГДАНОВИЧ, 20 сентября, ИА УралПолит.Ru. Водитель без прав, перевозивший четырех детей без кресел, попытался скрыться от сотрудников ГИБДД на трассе в Богдановичском районе.

По данным УГИБДД по Свердловской области, инцидент произошел в Богдановичском районе в ходе утреннего рейда по выявлению водителей, нарушающих правила перевозки детей.

«Первый же водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2109, не остановился на требования инспектора ДПС и попытался скрыться. Экипажем ДПС было организовано преследование вазовской “девятки”, и уже через 300 метров она была остановлена», — говорится в сообщении пресс-службы управления.

За рулем сидел мужчина 1988 года рождения, лишенный права управления на 21 месяц за езду в пьяном виде. Также в машине была его супруга, а на заднем сидении — сразу четверо детей в возрасте от 6 до 10 лет. Все они были без детских кресел и даже не пристегнуты.

Автомобиль был задержан и помещен на спецстоянку. На водителя составлены административные материалы за нарушение правил перевозки детей, за управление машиной без прав, за отсутствие страхового полиса, а также неуплату в срок штрафов за нарушение правил движения. Гражданин был доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Госавтоинспекция Свердловской области напоминает, что перевозка детей до 7 лет разрешена только с в детских креслах, а детей с 7 до 12 лет можно возить с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих их росту и весу, или с использованием ремней безопасности, но только на заднем сидении.

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