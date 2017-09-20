Водитель без прав с четырьмя детьми в машине устроил гонку с ДПС на уральской трассе

По данным УГИБДД по Свердловской области, инцидент произошел в Богдановичском районе в ходе утреннего рейда по выявлению водителей, нарушающих правила перевозки детей.

«Первый же водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2109, не остановился на требования инспектора ДПС и попытался скрыться. Экипажем ДПС было организовано преследование вазовской “девятки”, и уже через 300 метров она была остановлена», — говорится в сообщении пресс-службы управления.

За рулем сидел мужчина 1988 года рождения, лишенный права управления на 21 месяц за езду в пьяном виде. Также в машине была его супруга, а на заднем сидении — сразу четверо детей в возрасте от 6 до 10 лет. Все они были без детских кресел и даже не пристегнуты.

Автомобиль был задержан и помещен на спецстоянку. На водителя составлены административные материалы за нарушение правил перевозки детей, за управление машиной без прав, за отсутствие страхового полиса, а также неуплату в срок штрафов за нарушение правил движения. Гражданин был доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.