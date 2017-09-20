В Омске легковушка столкнулась с пассажирским микроавтобусом — ФОТО

Очередное ДТП с участием общественного транспорта. Авария произошла немногим более часа назад в Чкаловском поселке рядом с остановкой «Кинотеатр «Космос».

Легковой автомобиль «Ниссан» столкнулся с маршрутным такси, полным пассажиров. В аварию попал микроавтобус, курсирующий по маршруту № 222 (МСЧ № 9 — Онкодиспансер). Фотографии столкновения появились в соцсетях.

ДТП обошлось без пострадавших, уточнили порталу Om1.ru в ГИБДД по Омской области. Сколько пассажиров было в микроавтобусе на момент столкновения, в ведомстве уточнить не смогли, официальной информации о столкновении пока мало.