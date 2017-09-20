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09:47 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе нашли тело зверски зарезанного мужчины

Вчера утром в Уфе в одной из квартир нашли тело мужчины с многочисленными ножевыми ранениями, сообщает Следственный комитет РФ по РБ. В убийстве подозревают 29-летнего уфимца.

По материалам дела, в ночь с 18 по 19 сентября подозреваемый выпивал у себя в квартире. После этого он поссорился с 36-летним соседом, и более 10 ударил его ножом. От полученных ран пострадавший скончался на месте.

Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Расследование уголовного дела продолжается.

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