В Уфе нашли тело зверски зарезанного мужчины
Вчера утром в Уфе в одной из квартир нашли тело мужчины с многочисленными ножевыми ранениями, сообщает Следственный комитет РФ по РБ. В убийстве подозревают 29-летнего уфимца.
Вчера утром в Уфе в одной из квартир нашли тело мужчины с многочисленными ножевыми ранениями, сообщает Следственный комитет РФ по РБ. В убийстве подозревают 29-летнего уфимца.
По материалам дела, в ночь с 18 по 19 сентября подозреваемый выпивал у себя в квартире. После этого он поссорился с 36-летним соседом, и более 10 ударил его ножом. От полученных ран пострадавший скончался на месте.
Проводятся следственные действия и