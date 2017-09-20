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10:40 (мск), источник: РИАЦ

Под Волгоградом на посту ДПС задержали наркодилера

В Городищенском районе полицейские изъяли наркотики у пассажира иномарки.

В рамках операции «Мак» на стационарном посту ДПС «Городищенский» инспекторы остановили автомашину «Мерседес-Вито». При проверке документов полицейские обратили внимание на странное поведение пассажира, который при общении со стражами порядка заметно нервничал. Было решено провести его личный досмотр, в ходе которого у 25-летнего неработающего волжанина полицейские обнаружили и изъяли порядка 120 грамм полусинтетических психоактивных соединений амфетаминового ряда, марихуана и гашиш общим весом свыше 200 грамм. Мужчина признался, что собирался сбыть наркотики на территории Волгоградской области.

— По данному факту возбуждено уголовное дело, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Задержанному грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

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