Под Волгоградом на посту ДПС задержали наркодилера

В рамках операции «Мак» на стационарном посту ДПС «Городищенский» инспекторы остановили автомашину «Мерседес-Вито». При проверке документов полицейские обратили внимание на странное поведение пассажира, который при общении со стражами порядка заметно нервничал. Было решено провести его личный досмотр, в ходе которого у 25-летнего неработающего волжанина полицейские обнаружили и изъяли порядка 120 грамм полусинтетических психоактивных соединений амфетаминового ряда, марихуана и гашиш общим весом свыше 200 грамм. Мужчина признался, что собирался сбыть наркотики на территории Волгоградской области.