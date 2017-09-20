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09:56 (мск), источник: Newtimes.kz

Массовая давка произошла в очерелди к прогулочному катамарану в Актау (ВИДЕО)

Ожидание в очереди на прогулочный катамаран превратилось в давку, которую на видео засняли очевидцы, передает Lada.kz.

Видео снято 16 сентября примерно в 16:00. Видео, на кадрах которого видно, как жители Актау устроили столпотворение в ожидании прогулочного катамарана, пользователь Lada.kz разместил в рубрике «Народные новости».

Автор ролика заявил, что несмотря на то, что прогулочные катера вдоль побережья ходят каждые полчаса, тут умудрились устроить кавардак. Организации ноль. Никаких мер не принимают.

Ситуацию прокомментировала директор ТОО «Гуна-Актау» Наталья Ворожейкина, которая завила, что «у нашей компании все еще есть недоработанные организационные моменты».

«Сейчас с нашей стороны для улучшения качества обслуживания населения планируется выпустить билеты, которые можно будет приобретать заранее, минимум, за сутки, но не более чем на двое суток вперед, так как погода нам не подвластна, и прогноз не всегда соответствует фактической погоде. Помимо этого, мы создаем сайт, который будет достаточно информативен и будет предоставлять исчерпывающую информацию для жителей и гостей Актау. В данный момент мы установили временное причальное сооружение, сделанное из металлоконструкции, так как по условиям меморандума капитальное строительство запрещено. В связи с этим и возникают негативные отзывы о деятельности нашей компании в целом. Также существуют риски во время посадки и высадки пассажиров. Как только получим разрешение, приступим к работе. Мы хотим сделать как лучше, в первую очередь, для людей, — рассказала Наталья Ворожейкина.

Со слов директора ТОО «Гуна-Актау», жители и гости города довольны запуском данного проекта, но имеются и негативные отзывы, основанные на долгом ожидании, в необорудованном месте и отсутствии инфраструктуры (туалета).

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