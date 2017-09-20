Массовая давка произошла в очерелди к прогулочному катамарану в Актау (ВИДЕО)

«Сейчас с нашей стороны для улучшения качества обслуживания населения планируется выпустить билеты, которые можно будет приобретать заранее, минимум, за сутки, но не более чем на двое суток вперед, так как погода нам не подвластна, и прогноз не всегда соответствует фактической погоде. Помимо этого, мы создаем сайт, который будет достаточно информативен и будет предоставлять исчерпывающую информацию для жителей и гостей Актау. В данный момент мы установили временное причальное сооружение, сделанное из металлоконструкции, так как по условиям меморандума капитальное строительство запрещено. В связи с этим и возникают негативные отзывы о деятельности нашей компании в целом. Также существуют риски во время посадки и высадки пассажиров. Как только получим разрешение, приступим к работе. Мы хотим сделать как лучше, в первую очередь, для людей, — рассказала Наталья Ворожейкина.