Сбивший девочку на «зебре» и уехавший после ДТП водитель задержан в Шахтах
Сбившего 12-летнюю девочку на «зебре» и скрывшегося после ДТП водителя задержали правоохранители в Шахтах.
Сбившего 12-летнюю девочку на «зебре» и скрывшегося после ДТП водителя задержали правоохранители в Шахтах.
По информации ГУ МВД РФ по региону, инцидент произошел 19 сентября около 14.00 на улице Парковой.
Автомобиль ВАЗ-2107 сбил школьницу, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате аварии ребенку потребовалась медицинская помощь.
26-летний водитель «семерки» с места происшествия скрылся, однако полицейские установили его личность и задержали.
Молодой человек привлечен к административной ответственности за оставление места ДТП, нарушение Правил дорожного движения и отсутствие полиса ОСАГО.