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17:24 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Сбивший девочку на «зебре» и уехавший после ДТП водитель задержан в Шахтах

Сбившего 12-летнюю девочку на «зебре» и скрывшегося после ДТП водителя задержали правоохранители в Шахтах.

По информации ГУ МВД РФ по региону, инцидент произошел 19 сентября около 14.00 на улице Парковой.

Автомобиль ВАЗ-2107 сбил школьницу, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии ребенку потребовалась медицинская помощь.

26-летний водитель «семерки» с места происшествия скрылся, однако полицейские установили его личность и задержали.

Молодой человек привлечен к административной ответственности за оставление места ДТП, нарушение Правил дорожного движения и отсутствие полиса ОСАГО.

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