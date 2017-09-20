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10:34 (мск), источник: ИА Татар-информ

Фото: В Аксубаевском районе на ходу вспыхнул комбайн

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ»). В Аксубаевском районе в поле загорелся комбайн, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Накануне днем поступила информация о том, что у комбайна «Акрос-580», управляемого 48-летним водителем, в поле возле деревни имени Третьего Интернационала на ходу загорелся двигатель.

На место отправились пожарные ПСЧ № 102 и добровольная пожарная команда из села Трудолюбово.

Огнеборцам за восемь минут удалось справиться с горением. В результате инцидента никто не пострадал.

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