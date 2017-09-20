В Высокогорском районе спасатели ищут пропавшего казанца
(Казань, 20 сентября, «Татар-информ»). В Высокогорском районе Татарстана без вести пропал казанец, сообщили ИА «Татар-информ» в
(Казань, 20 сентября, «Татар-информ»). В Высокогорском районе Татарстана без вести пропал казанец, сообщили ИА «Татар-информ» в
Накануне вечером от 27-летней жительницы Казани поступило сообщение о том, что ее муж уехал в сторону села Семиозерка и пропал. В последний раз мужчина выходил на связь в 19.30, находился рядом с деревней Гремучий Ключ. С тех пор его телефон не доступен. Спасатели приступили к поискам.