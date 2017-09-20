Жителя Приангарья оштрафовали за ложный донос на полицейских
Проверку провел СКР.
Проверку провел СКР.
В Слюдянском районе суд оштрафовал местного жителя на 100 тысяч рублей за ложный донос на полицейских, сообщает
Ранее мужчину доставили в районный отдел полиции за совершение административного правонарушения. После задержания местный житель заявил, что стражи порядка его избили. Донос на правоохранителей поступил в СКР.
Следователи провели проверку. Они опросили участников произошедшего и просмотрели записи камер видеонаблюдения из помещения дежурной части. В результате было установлено, что доставленный в отдел полиции мужчина сам не менее трех раз ударился головой об стену.