Смертельное ДТП произошло в Ленинском районе Новосибирска днем 20 сентября на Тещином языке, рассказали в группе Мобильного приложения «Автоспас» в соцсети «Вконтакте».

«Hyundai Avante» и «Газель» двигались в сторону улицы Троллейной, водитель седана пытался перестроиться левее, задел «Газель» и его вынесло на встречную полосу. Там «Хендай» лоб в лоб столкнулся с бетономешалкой.

Передняя часть седана полностью раскурочена. Пассажир с заднего сидения скончался на месте. Спасателям пришлось распиливать автомобиль, чтобы достать водителя, который получил серьезные травмы. Его положили на носилки и передали медикам.

На месте работают сотрудники ДПС и «Скорая помощь».