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10:17 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Смертельное ДТП произошло в Ленинском районе Новосибирска

Один человек погиб и двое пострадали, водителя из машины вытаскивали спасатели МАСС, об этом сообщили в сообществе Мобильного приложения «Автоспас» в соцсети «Вконтакте».

Смертельное ДТП произошло в Ленинском районе Новосибирска днем 20 сентября на Тещином языке, рассказали в группе Мобильного приложения «Автоспас» в соцсети «Вконтакте».

«Hyundai Avante» и «Газель» двигались в сторону улицы Троллейной, водитель седана пытался перестроиться левее, задел «Газель» и его вынесло на встречную полосу. Там «Хендай» лоб в лоб столкнулся с бетономешалкой.

Передняя часть седана полностью раскурочена. Пассажир с заднего сидения скончался на месте. Спасателям пришлось распиливать автомобиль, чтобы достать водителя, который получил серьезные травмы. Его положили на носилки и передали медикам.

На месте работают сотрудники ДПС и «Скорая помощь».

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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