На Урале вынесли приговор мужчине, обстрелявшему автобусы из пистолета

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По данным прокуратуры региона, бывший воспитанник детского дома 20 апреля 2017 года днем с балкона квартиры из многозарядного пневматического газобалонного пистолета калибра 4,5 миллиметра из хулиганских побуждений не менее семи раз выстрелил в сторону двух автобусов, ехавших вдоль жилых домов в Озерске. Обвиняемый повредил стекла автобусов, принадлежащих ФГУП «ПО «Маяк», ущерб составил 67,7 тысячи рублей, уточняет прокуратура.

«Озерским городским судом ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года», — говорится в сообщении.

Также приговором суда удовлетворен гражданский иск потерпевшей стороны о возмещении материального ущерба, уточняется в сообщении.