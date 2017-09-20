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10:21 (мск), источник: РИА Новости

На Урале вынесли приговор мужчине, обстрелявшему автобусы из пистолета

ЧЕЛЯБИНСК, 20 сен — РИА Новости. Суд вынес условный приговор жителю города Озерск Челябинской области, который из хулиганских побуждений с балкона квартиры обстрелял из пневматического пистолета автобусы, сообщил в среду пресс-центр прокуратуры области.

Источник: Reuters

По данным прокуратуры региона, бывший воспитанник детского дома 20 апреля 2017 года днем с балкона квартиры из многозарядного пневматического газобалонного пистолета калибра 4,5 миллиметра из хулиганских побуждений не менее семи раз выстрелил в сторону двух автобусов, ехавших вдоль жилых домов в Озерске. Обвиняемый повредил стекла автобусов, принадлежащих ФГУП «ПО «Маяк», ущерб составил 67,7 тысячи рублей, уточняет прокуратура.

«Озерским городским судом ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года», — говорится в сообщении.

Также приговором суда удовлетворен гражданский иск потерпевшей стороны о возмещении материального ущерба, уточняется в сообщении.

Прокуратура добавляет, что пистолет принадлежал приятелю обвиняемого, у которого он временно проживал.

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