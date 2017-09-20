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10:23 (мск), источник: Новости Перми

В Перми семейная пара осуждена за мошенничество с субсидиями

41-летняя женщина и ее 39-летний супруг похитили из бюджета 490 тысяч рублей, предназначенных для возмещения затрат на оборудование рабочих мест для незанятых многодетных родителей.

Супруги от имени своей организации оформляли в ГКУ «Центр занятости населения» г. Перми заявки на участие в программе «Содействие в трудоустройстве незанятых многодетных родителей на оборудованные для них рабочие места». Потом они приносили фиктивные трудовые договоры с многодетными родителями и документы, подтверждающие факт оборудования рабочих мест для многодетных родителей.

По представленным документам центр занятости перечислял организации субсидии, которыми супруги распоряжались по своему усмотрению вопреки целевому назначению таких выплат. Все это продолжалось с 2011 по 2015 год.

В результате были похищены бюджетные средства в размере 490 тысяч рублей. Суд признал супругов виновными в совершении 14 мошенничеств.

Женщину приговорили к трем годам и шести месяцам ограничения свободы, мужчину — к трем годам и 10 месяцам ограничения свободы. При вынесении приговора суд учел добровольное и полное возмещение материального ущерба и наличие у пары маленьких детей.

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