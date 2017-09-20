В Перми семейная пара осуждена за мошенничество с субсидиями

Супруги от имени своей организации оформляли в ГКУ «Центр занятости населения» г. Перми заявки на участие в программе «Содействие в трудоустройстве незанятых многодетных родителей на оборудованные для них рабочие места». Потом они приносили фиктивные трудовые договоры с многодетными родителями и документы, подтверждающие факт оборудования рабочих мест для многодетных родителей.



По представленным документам центр занятости перечислял организации субсидии, которыми супруги распоряжались по своему усмотрению вопреки целевому назначению таких выплат. Все это продолжалось с 2011 по 2015 год.



В результате были похищены бюджетные средства в размере 490 тысяч рублей. Суд признал супругов виновными в совершении 14 мошенничеств.



Женщину приговорили к трем годам и шести месяцам ограничения свободы, мужчину — к трем годам и 10 месяцам ограничения свободы. При вынесении приговора суд учел добровольное и полное возмещение материального ущерба и наличие у пары маленьких детей.