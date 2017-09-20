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11:34 (мск), источник: ЮГА.ру

В Темрюке на улице задержали мужчину с саблей

В Темрюке возбудили уголовное дело в отношении мужчины, сопротивлявшегося Росгвардии.

На пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны 18 сентября поступило сообщение, что на улице Ленина неизвестный размахивает саблей. Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии прибыл на место и увидел мужчину с предметом, похожим на саблю.

«Заметив патрульный автомобиль, неизвестный стремительно начал двигаться в сторону правоохранителей. Сотрудники Росгвардии потребовали, чтобы гражданин положил на землю предмет, находящийся в руках, но он проигнорировал их требования. На помощь бойцам Росгвардии пришли очевидцы происшествия», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

Мужчину задержали, им оказался 50-летний местный житель. Его передали полицейским для разбирательства.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти). Мужчина находится под стражей, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

По данным полиции, злоумышленник повредил автомобиль Росгвардии. Экспертиза установила, что предмет в его руках был сувенирным.

Сотрудники Росгвардии просят молодых людей, оказавших помощь в задержании нарушителя, обратиться в отдел вневедомственной охраны по Темрюкскому району: 8 (86148) 6−02−52.

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