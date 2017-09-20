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10:16 (мск), источник: Новости Воронежа

Под Воронежем ВАЗ-2104 врезался в столб: один пассажир погиб, а второй в больнице

Стражи порядка выясняют, из-за чего произошло ДТП.

Источник: Новости Воронежа

В Воронежской области накануне случилось 154 ДТП, из которых 111 — в столице Черноземья. Травмы получили 11 человек и один погиб.

Трагедия произошла в 1:45 ночи в Рамонском районе. ВАЗ-2104 под управлением 30-летнего воронежца ехал в направлении Ростова-на-Дону по трассе «Дон». В какой-то момент водитель не справился с управлением легковушки и врезался в столб, который находился справа на обочине по ходу движения.

«33-летний пассажир автомобиля от травм скончался на месте ДТП, — рассказали в полиции. — А второй пассажир — 43-летний воронежец — попал в больницу».

МВД проводит по факту аварии проверку.

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